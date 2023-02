Em Sobral, moradores pedem providências referente a pavimentação

O medo dos moradores é o de que aconteça acidentes. Tem cratera que chega a medir até dois metros de comprimento, interferindo no tráfego da via.

Moradores da Avenida Jatobá, no grande Sinhá Saboia, pedem que a Prefeitura de Sobral faça a manutenção de parte do trecho da avenida, que está muito danificada. O trecho liga o Sinhá Saboia à localidade conhecida como Horizonte.





Já são mais de 40 dias em que parte da avenida está danificada. Já não bastasse o trecho nunca ter sido asfaltado, agora, por conta das chuvas, apareceram muitas crateras. O medo dos moradores é o de que aconteça acidentes. Tem cratera que chega a medir até dois metros de comprimento, interferindo no tráfego da via.





Em relato ao Chama a Paraiso, do Sistema Paraiso de Comunicação, o morador José de Sousa Oliveira, 48 anos, que vive naquela localidade há mais de seis anos, fala que o ônibus da Transol não atende àquela comunidade, e que muitas pessoas dependem do transporte, e precisam caminhar mais de oito minutos para chegar à parada mais próxima. “E agora, com a estrada nesse estado, ficou bem pior”, foi o disse o morador José.





É importante ressaltar que, tanto o Conjunto Jatobá, quanto o Horizonte ficam a menos de 7 Km do centro da cidade de Sobral, e que muitas comunidades do interior também convivem com esse tipo de problema, que afeta diretamente à vida dos cidadãos que dependem do transporte público para ir trabalhar, fazer compras, dentre outras atividades.





Fonte: Repórter Chico Nildo