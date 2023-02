MENINO DE 5 ANOS CAI DA JANELA DE PRÉDIO E MORRE APÓS MÃE SAIR PARA DAR PASSEIO DE BARCO

Uma criança de 5 anos, identificada como Hallan Luís Silva Ramos Ventura, morreu ao cair segundo andar do prédio onde morava com a mãe dois irmãos de 9 e 3 anos, no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro.





Hallan despencou de uma altura de aproximadamente 20 metros pela janela do imóvel e morreu assim que entrou em atrito com a calçada.





Segundo a polícia, ele e o irmão mais velho estavam sozinhos em casa no momento da tragédia e a mãe havia ido fazer um passeio de barco. De acordo com os vizinhos, era comum a mulher deixar os filhos sozinhos no imóvel. O filho mais novo estava na casa de familiares e o estado do apartamento onde a vítima morava com a família, estava em “estado deplorável”, segundo a polícia. Uma investigação foi aberta para apurar o caso e a mãe pode ter que responder por abandono de incapaz com resultado morte.





Via portal do Holanda