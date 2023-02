Órgãos ligados ao Governo Lula bloqueiam pessoas e restringem participação do povo nas redes sociais

Órgãos públicos brasileiros estão fechando as portas para a interação nas redes sociais ao restringir a função de respostas e comentários em suas postagens.

Levantamento feito pelo Metrópoles identificou ao menos 11 órgãos ligados ao governo federal que não aceitam mais comentários do público em seus perfis em sites como Facebook, Instagram e Twitter; incluindo Exército, Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores e Caixa Econômica Federal.





A decisão de lidar com os ataques por meio da interdição dos comentários não segue nenhum padrão e parece ser tomada no âmbito de cada órgão. Tanto que os perfis do Exército em todas as redes adotaram o bloqueio entre novembro de 2022 e janeiro deste ano, mas a Marinha e a Aeronáutica seguem com os comentários abertos – e recebendo xingamentos.





Via Terra Brasil Notícias