Enem 2022: seis das oito notas mil foram de estudantes do Nordeste

O Enem 2022 registrou um dado muito significativo para a região Nordeste. Dos oito estudantes que conquistaram a nota máxima na redação do exame, seis são nordestinos. Os dados foram conferidos nesta quinta (9), através do Portal Nacional da Educação. Entre os seis nordestinos, uma é a potiguar Eduarda Braz, que estuda em Natal.





Eduarda, ou “Duda”, como é conhecida, tem 17 anos e enfrentou uma longa e cansativa rotina de preparação para o Enem durante o ano passado. Ela relatou que houve dias em que chegou a virar noites inteiras apenas para estudar. “Eu me cobro bastante e dizia para mim: você precisa estudar. Quando eu vi a nota, fiquei em choque. Sou manteiga derretida e chorei”, disse.





A nota máxima no exame mais concorrido do Brasil foi uma real surpresa para Eduarda. A estudante viu a nota durante o fim da noite dessa quarta-feira (8) e após conferir o resultado, correu para acordar o pai e comemorar com ele. “A verdade é que ainda não caiu a ficha. Quando eu o chamei e falei a minha nota, ele disse: pelo menos você me acordou por um bom motivo (risos)”, afirmou.





A estudante, que pretende ingressar no curso de psicologia, acredita que o apoio e a confiança são fundamentais para conseguir um bom desempenho no exame. Para encorajar Eduarda, as amigas dela fizeram um compilado em vídeo com todas as vezes que ela disse que não conseguiria, mostrando que ela devia acreditar em si mesma.





“O maior aprendizado que eu tive com essa nota é que eu sou capaz. O ideal é manter a calma, cuidar da saúde mental, fazer o seu melhor e manter pessoas boas por perto, que te motivam e te colocam pra cima”.





Dados complementares





Ainda de acordo com os dados divulgados pelo PNE, dois dos estudantes restantes são das regiões Sudeste e Sul. Além do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, São Paulo Ceará e Piuaí são os estados (confirmados) de origem dos estudantes nota mil no Enem.





(Tribuna do Norte)