Elmano de Freitas anuncia que Enel está deixando o Ceará

O governador Elmano de Freitas anunciou, nesta quinta-feira (9), que a distribuidora de energia Enel está em negociações para deixar o Estado do Ceará. O chefe do Executivo, no entanto, disse não saber qual a nova distribuidora que assumirá a energia consumida pelos cearenses.





“A Enel tomou uma decisão de sair, está em processo de venda. Há uma outra empresa que deve assumir a concessão de energia do Ceará. Eu acho que nós devemos aguardar qual a outra empresa que vai assumir. A informação que eu tenho é que as negociações estão avançadas. E qual a empresa, eu não sei, porque isso é uma regra sigilosa entre eles”, disse.





Para o governador, há a necessidade de uma melhoria nos serviços de energia do Estado. “Eu espero que a nova empresa chegue ao Ceará e atenda as necessidades do povo cearense. Efetivamente, nós precisamos de uma melhoria do serviço de energia no Estado do Ceará, seja para as residências ou para o setor produtivo“, finalizou.









Entrega de tratores





A declaração ocorreu durante a entrega de 51 novos tratores para os municípios cearenses, realizado nesta quinta-feira (9), na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), em Fortaleza. Este foi o terceiro lote de tratores da Política de Incremento e de Modernização da Atividade Agrícola do Ceará. A ação faz parte de um investimento de cerca de R$ 400 milhões para a agricultura cearense, lançado em março de 2022.





“Já foram entregues 133 tratores, considerando os dois primeiros lotes”, disse o governador Elmano de Freitas.





A política prevê que cada um dos 182 municípios – exceto Fortaleza e Eusébio, que não dispõem de área agrícola – receberá um trator. A ação contempla a lei nº 17.609, de 6 de agosto de 2021, que prevê a ampliação das áreas cultivadas no Ceará, por meio da disponibilização de insumos tecnológicos que tornem as etapas do processo agrícola mais rápidas e econômicas, com consequente aumento da produtividade.





Confira a lista:





1 – Acarape

2 – Acaraú

3 – Alcântaras

4 – Altaneira

5 – Alto Santo

6 – Aquiraz

7 – Baixio

8 – Baturité

9 – Beberibe

10 – Campos Sales

11 – Caririaçu

12 – Cascavel

13 – Catarina

14 – Catunda

15 – Chorozinho

16 – Coreaú

17 – Crato

18 – Croatá

19 – Cruz

20 – Ererê

21 – Farias Brito

22 – Guaiúba

23 – Ibaretama

24 – Ibicuitinga

25 – Itapiúna

26 – Jaguaretama

27 – Jaguaribara

28 – Jaguaribe

29 – Juazeiro Do Norte

30 – Limoeiro Do Norte

31 – Marco

32 – Martinópole

33 – Milagres

34 – Morrinhos

35 – Nova Russas

36 – Orós

37 – Pedra Branca

38 – Penaforte

39 – Pires Ferreira

40 – Poranga

41 – Porteiras

42 – Potiretama

43 – Quiterianópolis

44 – Quixadá

45 – Quixelô

46 – Santana Do Acaraú

47 – São Luís Do Curu

48 – Tejuçuoca

49 – Tururu

50 – Uruoca

51 – Várzea Alegre





