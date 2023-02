Fila de cirurgias eletivas preocupa os sobralenses

A fila que já era grande ficou ainda maior devido a pandemia de Covid 19 e hoje existem cerca de 60 mil pessoas no Ceará aguardando por uma cirurgia eletiva.

O Ceará tem hoje cerca de 60 mil pessoas aguardando cirurgias eletivas, considerando os dados coletados na rede estadual e redes municipais. Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), a fila de cirurgias é dinâmica, pois todos os dias pessoas fazem seus procedimentos e outros pacientes entram na espera. Dessa forma, o tempo de andamento da fila e o número de pacientes têm parâmetros e medidas que oscilam, diretamente relacionados às especificidades de cada caso.





Entre os cinco principais procedimentos demandados no sistema estão: remoção da vesícula, implante de prótese no joelho, cirurgia de correção das mamas, remoção de cálculos renais e cirurgia de catarata.





Em Sobral, por exemplo, tem-se o caso de Dona Terezinha de Jesus, uma senhora idosa de 62 anos, residente na ria Padre Franzone, no bairro Padre Palhano que, em 2008, sofreu um acidente automobilístico e precisou de uma cirurgia para que pudesse andar corretamente. Depois de mais de 10 anos, entre idas e vindas em postos e hospitais de nossa cidade, não obteve sucesso. Isso resultou na perda de 5 centímetros de sua perna, tendo a mesma entortado, prejudicando assim o seu andar, que hoje só é possível com o auxílio de muletas.





O caso de dona Terezinha chama a atenção pelo tempo em que ela está atrás de atendimento médico para solucionar seu problema, e demonstra um certo descaso na saúde sobralense. Hoje a senhora já não procura mais a cirurgia pra perna, ela relatou estar com problemas na bexiga, disse ter a necessidade de uma cirurgia urgente, já são dois anos em que a senhora busca por assistência em postos e hospitais.

“Vou de um lado para o outro, entre hospitais e postos, Já passei pelas maõs de uns 4 médicos”, disse: Terezinha de Jesus.





O paciente tem acesso à sua posição na lista de procedimentos eletivos na Central de Regulação do Estado, por meio da ferramenta Plantão Cirurgias 24h. O sistema está disponível na plataforma Saúde Digital: digital.saude.ce.gov.br/plantao-cirurgia





Em evento no Palácio da Abolição, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, sancionou lei que autoriza o Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas na rede pública de Saúde. A medida é tida como uma das principais prioridades da gestão. A vice-governadora Jade Romero e a titular da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, participaram da solenidade.





Fonte: Repórter Chico Nildo/Sistema Paraiso