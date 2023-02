Homem de 49 anos morre após tomar "loló" por engano

O corretor de imóveis Arivane Almeida de Morais teve uma parada cardíaca e morreu ontem após ingerir a droga por engano, em Goiânia. A substância estava em uma garrafa. De acordo com o site O popular, o homem deu uma festa com amigos em sua casa quando acordou de madrugada para beber água e ingeriu a garrafa com a droga por engano.





O "loló" é uma substância do grupo dos inalantes, usada, geralmente, em alternativa ao lança-perfume, também pertencente ao mesmo grupo de drogas. Os efeitos no organismo são devastadores e podem matar.





A Polícia Civil disse ao UOL que uma amiga de Arivane prestou depoimento na central de flagrantes e afirmou que o homem ingeriu o líquido por engano.





Logo após, Arivane teria passado mal, foi levado ao Hospital São Francisco de Assis, em Goiânia, onde morreu. A Unidade de saúde informou que não poderia passar informações sobre a morte do corretor.





O caso foi registrado como morte acidental e segue sob investigação, de acordo com a corporação, que aguarda o laudo cadavérico.