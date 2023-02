Mais uma grande empresa anuncia o fechamento de lojas: dessa vez é a Centauro

Desde janeiro de 2023, a rede esportiva fechou 10 unidades pelo Brasil, sendo as duas últimas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações do portal GZH, as lojas Centauro localizavam-se nos shoppings Bourbon Country e o Bourbon Walling.





A marca explica que os fechamentos são pontuais e fazem parte de uma estratégia comercial que visa à adequação da rede na região. Portanto, agora, caso o cliente busque uma loja Centauro em Porto Alegre, precisará ir aos shoppings Iguatemi, Praia de Belas ou Barra Shopping Sul.





Mudanças nas unidades da Centauro no Rio Grande do Sul





Em nota ao portal GZH, a Centauro confirma não apenas o fechamento das unidades citadas, como também garante que não haverá novos encerramentos. “A empresa reforça ainda que o Rio Grande do Sul segue sendo uma praça estratégica para a Centauro e que possui presença nos principais shoppings da capital: Iguatemi, Praia de Belas e Barra Sul”, afirma a nota.





Ademais, o comunicado informa também sobre a situação das unidades no estado. “Ao total, são 11 lojas no RS, sendo 7 localizadas em Porto Alegre e na região metropolitana, além de atendimento via e-commerce”.









Origem da rede esportiva





Em 1º de abril de 1981, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Sebastião Vicente Bomfim Filho fundou a Centauro. Apesar das tendências da época, ele não imaginava que seria a maior varejista de artigos esportivos da América Latina.





Herdeiro de uma fábrica de balanças industriais, Sebastião entendia o suficiente de gerenciamento para dar início a uma trajetória de sucesso, chegando às quase 200 unidades espalhadas pelo país.





De acordo com relatos da época, Sebastião optou por inaugurar uma loja de artigos esportivos devido ao crescente hábito de as pessoas realizarem atividades físicas para cuidar da saúde. Além disso, havia o grande amor dos brasileiros pelo futebol.





Em 2015, já com uma presença forte em todo o Brasil, a rede lançou um aplicativo para fortalecer suas vendas via e-commerce, que já ocorriam por seu site oficial.