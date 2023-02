Morre, no Rio de Janeiro, a apresentadora e jornalista Glória Maria

A jornalista Glória Maria morreu, nesta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada em nota pela TV Globo. De acordo com a emissora, Glória Maria foi diagnosticada com um câncer no pulmão em 2019 e chegou a ser tratada com sucesso, mas sofreu metástases cerebrais e o tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias.





– Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio – destacou a emissora.





Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro e estudou jornalismo na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Em 1970, ela foi levada por uma amiga para ser radioescuta da Globo do Rio. Na época, era ouvindo as frequências da polícia que os jornalistas descobriam o que acontecia nas cidades.





A estreia de Glória como repórter aconteceu em 1971, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira na emissora, a jornalista trabalhou no Jornal Hoje, no RJTV e no Bom Dia Rio, onde coube a ela a primeira reportagem do matinal local, há 40 anos, sobre a febre das corridas de rua.





A partir de 1986, Glória passou a fazer parte da equipe do Fantástico, do qual foi apresentadora entre os anos de 1998 e 2007. A jornalista ficou conhecida pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos. Entrevistas com celebridades como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo Di Caprio, Freddie Mercury e Madonna também marcaram a carreira da comunicadora.





Após o período no Fantástico, Glória Maria tirou dois anos de licença para se dedicar a projetos pessoais. Em 2010, ela retornou à Globo quando pediu para integrar a equipe do Globo Repórter, programa do qual fazia parte até hoje. Em setembro de 2019, após a aposentadoria de Sérgio Chapelin, ela passou a apresentar o programa ao lado da jornalista Sandra Annenberg.





(Pleno News)