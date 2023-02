Oscar Rodrigues: uma nova voz no parlamento do Ceará

O ano de 2023 prenuncia um novo tempo de mudanças na política de Sobral, do Ceará e do Brasil, isto pela presença de novos personagens e a continuidade de experientes representantes, a exemplo do deputado Estadual Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, que assume um primeiro mandato, e de Moses Rodrigues, que chega ao terceiro mandado na Câmara Federal.





O quadro atual revela uma mudança de liderança na política local e o fortalecimento da oposição, o que poderá influenciar nos próximos embates, a começar pela disputa da prefeitura de Sobral, em 2024, postulada pelos Rodrigues.





O chanceler do Uninta, Dr. Oscar, criador do maior complexo de faculdades do interior do Ceará, chega à Assembleia com entusiasmo, disposição e novas ideias para debater problemas antigos, mas que permanecem emperrando o crescimento social das comunidades e dos indivíduos. Segundo ele, seu desejo não é o se mostrar um opositor de plantão, mas sim um interlocutor entre portadores de demandas e entidades com poder de solução. “Estarei apoiando tudo o que for viável para o bem estar coletivo, e combatendo injustiças e outras ações que incomodem às camadas mais humildes”, disse o parlamentar. Acerca de sua pouca experiência na vida pública, o deputado Oscar Rodrigues, disse que apesar de não participar da vida pública, ele acumula projetos de interesse do povo, e seu mandato servirá para que ele defenda algumas ações que são imprescindíveis ao crescimento e o bem estar de todas as pessoas, pois esse o caminho mais seguro para que se possa chegar à verdadeira cidadania.





(Sistema Paraíso)