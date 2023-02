Novo aeroporto de Sobral recebe primeiro voo comercial

O novo Aeroporto Regional de Sobral Luciano de Arruda Coelho estreou a operação de voos comerciais no início da manhã desta segunda-feira (27), com o pouso da primeira aeronave no equipamento.





A chegada do avião da Azul, que operou o voo com nove passageiros que saiu de Fortaleza, foi recepcionada pelo governador Elmano de Freitas, do prefeito Ivo Gomes, ao lado de secretários estaduais e autoridades municipais.





“Que nós possamos ter a possibilidade da Azul de colocar voos que venham de São Paulo, venham de Brasília, venham de Recife. Acho que na medida que estamos mostrando a viabilidade econômica dos voos há possibilidade que tenha o incremento de outras rotas, de voos mais longos”, disse Elmano de Freitas.





“O aeroporto antigo era muito limitado a aviões de pequeno porte e esse já é um aeroporto que pode receber aviões de grande porte. O governo do Estado principalmente tem mecanismos para incentivar outras empresas que queiram ter linhas para cá e a própria Azul, que é a empresa que está inaugurando o aeroporto hoje, poder investir em voos para outras localidades”, complementou Ivo Gomes.





A companhia aérea terá três voos semanais para a cidade, às segundas, quartas e sextas-feiras. A empresa já possui voos para o município, mas até então operava no antigo terminal, Aeroporto Coronel Virgílio Távora.





(G1/CE)