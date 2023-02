POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE MAIS UMA PESSOA

A Polícia Civil do Ceará, através dos policiais civis lotados na Delegacia Regional de Sobral de Polícia Civil em serviço extraordinário, cumpriu, no sábado (25/02/2023), mandado de prisão definitiva em desfavor de FRANCISCO JANIEL LIMA DE PAULO, que responde por crime de roubo, tendo o MM. Juíz decretado sua prisão definitiva. Mandado n.º 0042170-12.2012.8.06.0167.01.0004-27, expedido em 08/02/2023 e cumprido com agilidade pela equipe da Delegacia Regional de Sobral.





Após os procedimentos de polícia judiciária, o acusado será encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.