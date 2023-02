EM SOBRAL: CRIMINOSOS ATIRAM VÁRIAS VEZES EM MULHER NO BAIRRO PARAÍSO DAS FLORES

Uma tentativa de homicídio a bala foi registrada na tarde deste domingo (26), no bairro Paraíso das Flores, em Sobral /CE.

Segundo informações, a vítima identificada por Clarisse, conhecida por “Branca”, mora no bairro do Sumaré e estaria visitando sua vó no Paraíso das Flores, quando criminosos chegaram em uma moto e a abordaram e em seguida efetuaram os disparos. Clarisse foi socorrida para o hospital Santa Casa em estado grave.





A polícia militar está realizando diligências na tentativa de localizar e prender os suspeitos.





A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o crime.