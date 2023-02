Homem é preso em flagrante ao tentar furtar 4 peças de picanha em supermercado

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante ao tentar furtar quatro peças de picanha em um supermercado de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. O caso aconteceu na noite deste sábado (25).





Segundo a Polícia Militar, o centro de operações acionou uma equipe do 16º Batalhão para verificar uma ocorrência de furto em um estacionamento comercial na Avenida Tomaz Landim, no bairro do Jardim Lola.





Ao chegar no local, os militares encontraram o suspeito detido pela equipe de segurança do supermercado, com quatro peças de picanha e um desodorante dentro da bolsa do suspeito.





Na consulta sobre o indivíduo, os policiais ainda constataram que ele já responde a quatro ações na justiça pelo crime de furto.





O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Plantão da Zona Norte.





