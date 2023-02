Guarany de Sobral vence fora de casa

O Guarany de Sobral venceu o Tiradentes, fora de casa, neste domingo (26), por 1 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Cearense. O gol do Bugre foi marcado por Valtinho, aos 44 minutos do 1° tempo.





O rubro-negro sobralense encara o Itapipoca, na quarta-feira (1°). O jogo tem o Bugre como mandante, mas não será realizado no Estádio do Junco, em Sobral, pois os laudos de segurança da principal praça esportiva da cidade expiraram.





De acordo com a diretoria do Cacique do Vale, os jogos com o Guarany como mandante serão realizados no Estádio Perilo Teixeira, em Itapipoca, até que a pendência seja resolvida. A mudança de programação prejudicará ainda mais o planejamento do clube, que terá mais viagens do que o previsto no início do campeonato.





Com o imbróglio sobre o Estádio do Junco, o Guarany de Sobral terá que fazer 3 viagens em apenas uma semana. A primeira já acontecerá na próxima quarta-feira (1°), para Itapipoca, onde encara a equipe da casa. A segunda será para Juazeiro do Norte, onde enfrentará o Icasa, no sábado (4).





Já a última, caso o problema dos laudos não seja resolvido, será para Itapipoca novamente, onde jogará contra o Crato.





Fonte: GCMais