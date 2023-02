POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE HOMEM POR ROUBO MAJORADO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de policiais civis lotados no Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Camocim, com o apoio de policias da Delegacia Municipal de Uruoca, sob comando do Delegado Regional, deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva na cidade de Uruoca, em desfavor de Mateus Lima Martins, com passagens por resistência, desacato e roubo majorado.





O indivíduo objeto do mandado não ofereceu resistência no momento de sua prisão.





O acusado será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.