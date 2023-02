POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE EMPRESÁRIO SUSPEITO DE TORTURA

Em uma resposta rápida, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Camocim, prendeu quatro suspeitos de um crime de tortura ocorrido, no último dia 08, na cidade. Entre os presos, está um empresário que seria o mandante e articulador do crime. As prisões ocorreram nessa quarta-feira (22), após investigações desenvolvidas pelos policiais civis que atuam na região.





Conforme as apurações, os suspeitos cometeram o crime, após identificarem a vítima como o autor de um furto ocorrido no estabelecimento comercial do empresário. Após constatarem isso, o homem, identificado como Francisco Evanmar Silva dos Santos, de 34 anos, se reuniu com dois funcionários e outros dois homens e foram até a residência de familiares do suspeito do furto. Lá, eles localizaram o homem e o levaram para outro local, alegando que o homem mostraria o local onde deixou o notebook – oriundo do furto. Lá, a vítima foi espancada. Enquanto as agressões ocorriam, Evanmar filmou toda a ação e divulgou nas redes sociais.





Para cometer o crime, os homens usaram pedaços de pau com pregos. Após as agressões, eles retornaram às proximidades da residência dos parentes da vítima, onde a deixaram muito machucada. O pai do homem o socorreu para o hospital da cidade. Logo após tomar conhecimento do crime, os policiais civis identificaram os suspeitos e representaram pelas prisões temporárias. Além de Evanmar, foram presos: Francisco Agnaldo de Sousa Aguiar, de 32 anos, Francisco das Chagas Souza Carvalho da Silva, o “Chico”, de 40 anos, e José Edesio dos Santos, o “Dedé”, de 40 anos. Conforme as investigações, Agnaldo e Francisco das Chagas são funcionários do empresário. Já “Dedé” é o proprietário do local para onde a vítima foi levada e onde sofreu as agressões.





O delegado Adriano Zeferino, responsável pelas investigações, comentou sobre o caso e frisou a importância de não buscar justiça cometendo outro crime. “É preciso destacar que a lei é para todos. A tortura é considerada um crime hediondo, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, com pena prevista de dois a oito anos de prisão. O que acaba sendo um crime muito mais grave que o próprio furto”, explicou o delegado.





Ele ainda ressaltou a importância do registro da ocorrência. “Se você for vítima de algum crime, procure a Polícia. Registre um Boletim de Ocorrência (BO) e aguarde as investigações. Não queira fazer justiça com as próprias mãos ou você acabará preso no mesmo local da pessoa que cometeu um crime contra você. E, nesse caso específico, ficará mais tempo detido, devido a pena ser maior”, finalizou o delegado.





Prisão por furto





Durante as investigações, os policiais civis cumpriram, no último dia 17, o mandado de prisão em desfavor de Artur Péricles dos Santos Silva, de 23 anos, que já possui antecedentes por furto. Artur é a vítima do caso de tortura e o suspeito de cometer o furto no estabelecimento comercial do empresário.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3621-6475, da Delegacia Regional de Camocim.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.