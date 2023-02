Raio mata cavalo durante chuva em Alto Santo/CE

Um cavalo morreu após ser atingido por um raio durante a chuva no Sítio Baixinha, na localidade de Armador, zona rural da cidade de Alto Santo, no interior do Ceará, no fim da tarde desta quarta-feira (22).





Conforme o domador Eckner Lima, o animal estava na baia quando ele escutou um trovão e viu o raio cair.





"Depois de um forte trovão, quando olhei para a baia, ele já estava sem vida. Tinha outros três cavalos por perto, mas só ele foi atingido", relatou Eckner Lima.





Ainda segundo o homem, o cavalo foi adquirido recentemente pelo proprietário por R$ 15 mil, valor dividido em parcelas. O domador fez uma postagem lamentando a morte do animal.