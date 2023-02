Simone revela que Simaria ignora suas mensagens e se declara à irmã

Simone Mendes concedeu entrevista ao titular desta coluna e abriu o coração ao falar da irmã Simaria, com quem dividia os palcos. De acordo com ela, após o rompimento da dupla sertaneja, Simaria chegou a ignorar suas mensagens.





“Teve um dia que eu mandei uma mensagem e ela não me respondeu, e aí pensei comigo: ‘Ela deve estar resolvendo as coisas dela, entendendo as coisas da vida dela, tá vivendo a vida dela e tá tudo bem’.”





“Minha porta estará sempre aberta, ela é o amor da minha vida, é a minha irmã”, disse a sertaneja.





Apesar dos desentendimentos que teve com a irmã no fim da trajetória da dupla, Simone se declara a Simaria:





“Eu sempre defendi ela, se eu estou com ela e acontece alguma coisa, a gente pode brigar, mas ninguém, ninguém [pode falar mal dela], a gente se protege muito. Eu amo ela, ela é muito especial na minha vida, devo muito a ela, porque se eu estou hoje contando a minha história como Simone Mendes e Cintilante, foi porque ela foi responsável também ao me ajudar a escrever. Nós duas, juntas, escrevemos uma história muito linda e hoje estou aqui feliz!”, finalizou.





Fonte- Metropoles