Terremoto Turquia- Síria: número de mortos ultrapassa 46.000

Doze dias depois que um terremoto devastador atingiu a Turquia e a Síria, mais de 46.000 pessoas morreram e mais de 84.000 edifícios foram gravemente danificados, precisam de demolição urgente ou desabaram, segundo autoridades locais.





Enquanto a Turquia tenta administrar seu pior desastre moderno, crescem as preocupações com as vítimas da tragédia na Síria, com o Programa Mundial de Alimentos (PAM) pressionando as autoridades do noroeste para parar de bloquear o acesso à área enquanto busca ajudar centenas de milhares de pessoas devastadas por terremotos.





O número de mortos na Turquia é de 40.642 desde o terremoto, enquanto a vizinha Síria registrou mais de 5.800 mortes, um número que não muda há vários dias.





(Gazeta Brasil)