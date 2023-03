Aumento de imposto da gasolina é "sabedoria" de Lula, diz Haddad

Brasileiro está pagando mais caro pela gasolina após Lula determinar aumento do imposto.

No primeiro dia que o brasileiro está pagando mais caro pela gasolina, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu em defesa do presidente Lula, que determinou o aumento do imposto e consequente encarecimento dos combustíveis.





“O que está na ata do BC é que esta medida tomada ontem pelo Lula, com muita sabedoria, contribui para a política de redução de juros”, disse o ministro em entrevista ao Uol.





Os combustíveis estavam com impostos federais zerados desde o ano passado. A medida foi tomada pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro como forma de amenizar os efeitos da política de preços da Petrobras.





Desde o início do governo, a equipe econômica e o núcleo político de Lula travam uma disputa sobre os preços dos combustíveis. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, chegou a fazer críticas públicas ao reajuste dos preços.





(Diário do Poder)