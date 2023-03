BIZARRO: CASAL FAZ BARULHO DEMAIS NO S3XO E É MULTADO EM R$ 4 MIL

Um casal foi multado em R$ 4 mil por fazer barulho excessivo durante o sexo em um hotel. A situação ocorreu no último fim de semana e chamou a atenção da polícia e dos demais hóspedes do estabelecimento. O episódio levanta a discussão sobre os limites do comportamento sexual em locais e a importância de se respeitar as normas e regras estabelecidas.





O casal alugou um quarto para passar a noite do Dia dos Namorados, 14 de fevereiro na Inglaterra. Hóspedes reclamaram que não conseguiam dormir por causa do barulho excessivo do casal. Alguns chegaram a ser realocados para outros quartos.





Após o par não atender aos pedidos de silêncio, funcionários do hotel chamaram a polícia, que entrou no quarto com a chave reserva.





O casal se declarou culpado por danificar instalações do hotel e importunar outros hóspedes, segundo o ‘The Mirror’.





Jamie e Kaylie foram multados em 661 libras esterlinas (o equivalente a R$ 4.200), sendo £500 de compensação, £135 de reparo e £26 com gastos adicionais. Parte do dinheiro foi destinado a hóspedes afetados pelo casal, e outra parte ao hotel.





Via Terra Brasil Notícias