Planalto planeja fechar Praça dos Três Poderes para impedir motociata de Bolsonaro

Segundo interlocutores do Planalto, O Governo Lula estuda a possibilidade de fechar parte da Esplanada dos Ministérios e Praça dos Três Poderes para evitar uma possível motociata no dia 30, quinta-feira. De acordo com as informações, o atual governo entende como afronta o tradicional passeio de moto do ex-mandatário passando em frente ao Planalto.





Segundo a fonte, existe a possibilidade do GSI de Lula fechar os arredores da praça dos Três Poderes para que não tenha “confronto ou intimidação ao novo governo”.





Jair Bolsonaro chegará em Brasília por volta das 7:15h do dia 30. Para seu retorno o presidente do PL, Valdemar Costa Neto pediu ao governador do DF Ibaneis Rocha um forte esquema de segurança, o que está mobilizando a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Federal.





O PL organiza uma mega recepção ao principal líder da direita no Brasil, com expectativa de 10.000 pessoas. Nas redes sociais, vários perfis estão convocando informalmente para que apoiadores estejam no Aeroporto Internacional de Brasília para recepcionar o ex-presidente.





Bolsonaro retorna com a missão de assumir a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto o governo atual luta para destravar sua agenda no Congresso.





A redação do Hora Brasília entrou em contato com o assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, mas até o fechamento dessa reportagem não obtivemos resposta.





(Hora Brasília)