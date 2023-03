Fundador do Alibaba reaparece na China após meses de sumiço

O fundador do Alibaba, Jack Ma foi flagrado na China depois de passar meses fora do país asiático em um sinal potencial de que Pequim está se aproximando dos gigantes da tecnologia novamente após uma repressão de aproximadamente 18 meses no setor.





Ma visitou a escola Yungu em Hangzhou, a cidade onde fica a sede do Alibaba, para conversar com os professores sobre como oferecer educação para crianças na era da inteligência artificial, de acordo com um post da escola no WeChat.





O bilionário disse que tecnologias como o popular ChatGPT trouxeram desafios para a educação, mas a inteligência artificial pode ser usada para resolver problemas, segundo o post do WeChat.





É a primeira vez que Ma aparece publicamente na China desde o ano passado. Ma tem viajado para fora da China nos últimos meses e foi vista na Espanha , Japão e Tailândia.





O reaparecimento de Ma ocorre após uma intensa repressão a seu império que começou no final de 2020, quando o Ant Group, a empresa de tecnologia financeira do bilionário, foi forçado a arquivar sua enorme listagem em Hong Kong e Xangai. Ma fez comentários que pareciam críticos ao regulador financeiro da China antes do cancelamento da listagem.





Depois disso, Pequim endureceu as regulamentações do setor doméstico. A Alibaba, empresa fundada por Ma, foi multada em US$ 2,6 bilhões em 2021 .





O Ant Group está passando por reformas sob a supervisão do banco central da China para cumprir os regulamentos, enquanto Ma está desistindo lentamente do controle da fintech .





O endurecimento das regras da China no setor de tecnologia alimentou os temores dos investidores de que o presidente Xi Jinping estivesse se voltando contra a iniciativa privada e os empresários.





Mas a China enfrentou um fraco crescimento econômico no ano passado devido à sua agora descartada política de Covid zero. Enquanto isso, Pequim trabalhou para revigorar a economia. Permitir que Ma volte ao redil pode ser um reconhecimento de Pequim de que precisa de empresas privadas para fazer isso.





(Gazeta Brasil)