Bombeiro é suspeito de namorar e dar golpe em 18 mulheres ao mesmo tempo

Um bombeiro do Distrito Federal é investigado pelo crime de estelionato amoroso após mulheres o denunciarem à Polícia Civil. Raphael Zille, de 38 anos, é suspeito de ter se relacionado com 18 mulheres ao mesmo tempo e tê-las enganado, segundo divulgado pelo site Metrópoles.





O suspeito foi denunciado por pelo menos cinco mulheres à polícia, mas teria mantido 18 namoradas ao mesmo tempo, conforme apurado pela coluna 'Na Mira'.





Segundo as mulheres que o denunciam relatam, ele pedia valores em dinheiro ou presentes para as vítimas, e as vezes até repassava o que ganhava para outras namoradas. A suspeita é que ele tenha noivado ao mesmo tempo com pelo menos seis das mulheres e que ameaçava aquelas que descobriam as traições e tentavam por fim ao relacionamento.





Ainda segundo o Metrópoles, o bombeiro usava várias das namoradas para bancar melhorias em sua residência, incluindo banheira, piso, cortinas, pias e torneiras. Dessa forma, suspeita-se que a maior parte do acabamento da casa dele teria sido financiado por algumas das mulheres, por acreditarem estar em um relacionamento sério.





Em nota, o Corpo de Bombeiros informou ao Terra que o militar está na ativa e que após as primeiras denúncias o comando do CBMDF instaurou uma investigação, sendo oportunizado ao bombeiro militar a ampla defesa e o contraditório, que são institutos constitucionais disponíveis a todo cidadão.





A corporação também destacou que, conforme trâmite legal, irá iniciar o processo interno de apuração dos fatos e caso constatada a veracidade, as providências internas cabíveis ao caso serão tomadas. Em nota, a delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (DEAM I) informou que os casos seguem em investigação sigilosa.





(Terra)