Boi de grande porte é resgatado de bagageiro de carro furtado no Ceará

Um boi de grande porte foi encontrado pela Polícia Militar dentro de um carro abandonado entre as cidades de Russas e Morada Nova, no interior do Ceará. O caso curioso aconteceu na última terça-feira (14) e é investigado.





A cena do grande animal em um carro pequeno chamou atenção de policiais e de populares, que se questionaram como os criminosos conseguiram pôr o animal no bagageiro do veículo.





Segundo a polícia, uma equipe do batalhão de policiamento abordou o veículo em uma área de difícil acesso, na zona rural de Morada Nova. "O seguro do automóvel foi acionado, contudo, não foi possível identificar o proprietário do carro", informou a Secretaria da Segurança Pública.





Um vídeo enviado ao g1 mostra o animal, que teria sido furtado, tentando sair do veículo com muita dificuldade.





Após sair com muito esforço, o animal apresentava sinais de exaustão.





Segundo a Polícia Militar, o animal foi deixado nas dependências da fazenda onde ele havia sido furtado.





