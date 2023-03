Brasil tem insulina somente até abril

Na quarta-feira (29), o ministro Vital do Rêgo do Tribunal de Contas da União (TCU) disse que, de acordo com auditoria da Corte de Contas, o país tem estoque de insulina de ação rápida até o mês de maio. O medicamento é utilizado para o tratamento de diabetes. Segundo o Vital do Rêgo, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve em seu gabinete e informou que a pasta está em discussão para receber o medicamento de países da Ásia.





Há risco de ocorrer o desabastecimento porque não houve propostas nos pregões abertos em agosto de 2022 e em janeiro deste ano. Assim, dados do Ministério da Saúde encaminhados para a corte de contas indicam para a existência de estoque de insulina análoga de ação rápida somente até o próximo mês.





“Dessa maneira, o estoque atualmente disponível atende às necessidades do mês de abril, havendo real possibilidade de desabastecimento a partir do mês de maio”, disse o TCU no acórdão, que pode ser conferido aqui.