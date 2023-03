Cantor é morto a tiros no palco enquanto fazia show

Odair Francisco Salvador, também conhecido como Odair dos Teclados, de 49 anos, foi vítima de um homicídio a tiros na noite de sábado, 4 de março, em seu bar na cidade de Marcelândia, localizada a cerca de 710 km ao norte de sua residência em Sinop. Além dele, outra pessoa também foi baleada e estava em estado grave, com dois projéteis alojados na cabeça.





A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um caminhão, motocicletas e veículos estacionados na frente do bar. Durante o deslocamento para o local, os agentes foram informados sobre disparos de arma de fogo no mesmo estabelecimento.





Ao chegar no local, as duas vítimas foram encontradas baleadas, e o suspeito de ter atirado nelas estava na calçada com várias feridas pelo corpo após sofrer uma tentativa de linchamento pelos terceiros que estavam presentes no momento do ocorrido.





Uma das vítimas e o suspeito foram levados para o hospital da cidade, enquanto o cantor Odair Francisco recebeu atendimento médico e foi encaminhado por seus familiares, porém não resistiu aos ferimentos e morreu logo após os primeiros socorros.





Segundo informações da imprensa local, o suspeito era cunhado da vítima e alegou que o crime teria sido motivado por agressões sofridas pelo cantor. Em ato de vingança, atirou contra Odair Francisco, que estava se apresentando no momento em que foi baleado. A segunda vítima foi atingida ao tentar imobilizar o suspeito para evitar sua fuga.





O suspeito foi encontrado com diversas escoriações pelo corpo, incluindo o maxilar quebrado, e foi transferido para o Hospital Regional de Colíder para receber atendimento médico. O corpo de Odair Francisco Salvador foi sepultado na manhã de segunda-feira, 6 de março, em Sinop, onde residia.





O suspeito foi preso em flagrante após receber alta do hospital e passou por audiência de custódia, sendo mantido sob custódia. A segunda vítima continua em estado grave.





(Terra Brasil Notícias)