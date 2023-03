Polícia Civil prende casal tentando fraudar prova para conseguir carteira de motorista usando ponto eletrônico, em Morada Nova/CE

Um homem e uma mulher foram presos por tentar fraudar a prova teórica para conseguir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A prova acontecia nesta segunda-feira (6), na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) em Morada Nova.





Conforme a Polícia Civil, o esquema funcionava através de ponto eletrônico, de modo que as respostas eram repassadas aos candidatos envolvidos. O equipamento foi encontrado acoplado ao corpo do suspeito e foi apreendido durante a abordagem policial.

A ação, que faz parte da Operação Inaptos, é resultado de um trabalho de investigação de seis meses da 11ª Delegacia Regional de Russas.





Durante os trabalhos, foram cumpridos ainda mandados de busca e apreensão na cidade de Tabuleiro do Norte, local em que foi apreendido placas de veículos, celulares, armas de fogo e dinheiro em espécie, e em Russas, na residência de suspeitos no envolvimento com o esquema de fraude, e em uma autoescola, também localizada em Russas, quando também ocorreu a apreensão de celulares. Durante a operação um veículo foi apreendido.





(G1)