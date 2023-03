Presidente da Câmara diz que governo está sem rumo e que o Congresso não depende mais do “toma lá, dá cá”

Lira pediu negociação e muita conversa em vez de ódio, destacando que os tempos são diferentes e que o Congresso não depende mais do “toma lá, dá cá”. Ele também afirmou que o governo não terá a mínima chance de alterar a Constituição, exigindo quórum qualificado de dois terços (308 votos na Câmara).





As palavras de Lira soaram como um aviso de que é preciso olhar para frente e abandonar as estratégias ultrapassadas. Ele destacou que a base de apoio de Lula no Congresso é insuficiente e desarticulada, lembrando que é preciso negociar e conversar para chegar a um acordo.





Fonte: Portal Hora Brasília