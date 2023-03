Santa Casa de Sobral reestrutura serviço de oncologia clínica e amplia número de consultas

Na busca pela melhoria contínua de seus processos, visando a excelência no atendimento ao paciente oncológico, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral prossegue na reestruturação de seu serviço de oncologia clínica. Com a chegada da médica oncologista clínica Bárbara Galdino, as consultas, que iniciaram nesta segunda-feira (06/03) terão o número de vagas ampliadas, e beneficiarão até 120 pacientes por semana.





O serviço estava desestruturado desde a gestão que administrava a Santa Casa antes da intervenção realizada pela prefeitura de Sobral, que aconteceu em setembro do ano passado. De acordo com o diretor técnico da Santa Casa de Sobral, Maycon Fellipe da Ponte, a chegada da nova médica traz uma nova perspectiva para o atendimento ao paciente oncológico. “A assistência evolui para um estágio onde se procura garantir a atenção integral ao indivíduo, transformando a Santa Casa em um verdadeiro Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)”, destaca.