Comércio com a China bateu recorde sob Bolsonaro: R$89,4 bilhões

No último ano do governo Jair Bolsonaro (PL), as exportações do Brasil para a China superaram os US$89,43 bilhões, quase o triplo dos US$31 bilhões registrados no último ano do governo Lula, em 2010. O desempenho piorou durante o governo Dilma, quando as exportações brasileiras diminuíram pela primeira vez, desde o início do milênio, ao menor nível da década, fechando 2016 com apenas US$35,13 bilhões.





Veja o gráfico divulgado pelo site InvestNews, com números do Comex, do Minisério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio:





Comércio bombou





O desempenho do comércio com a China subiu em flecha, ao contrário de alegada “queda”, consolidando posição de principal parceiro do Brasil.





Diplomacia presidencial





As dificuldades provocadas pelos filhos de Bolsonaro e o então chanceler Ernesto Araújo foram superadas após visita do brasileiro a Xi Jiping.





Vendas turbinadas





Recebido por Xi Jiping em outubro de 2019 com tapete vermelho, Bolsonaro saiu da China com 8 acordos e o comércio bilateral turbinado.





Superávit inédito





Em 2022, o Brasil aumentou o comércio a China e levou a melhor, registrando impressionante superavit de US$35 bilhões.





