Corpo de homem é encontrado com órgão genital cortado e na boca

O corpo de um homem, de 47 anos, foi encontrado enterrado, nessa quarta-feira (8), em Formiga, no Centro-Oeste do estado, pela Polícia Civil de Minas Gerais. Ele estava com o órgão genital cortado e na boca. O homem é suspeito de aliciar a própria filha, de 11 anos, conforme confirmado pelo delegado Danilo César Basílio, nesta quinta-feira (9). O suspeito, de 23 anos, é apontado também como autor do homicídio de um comerciante, de 57 anos, ocorrido na terça-feira (6). Ele foi detido no mesmo dia do assassinato.





Ele confessou ter matado o homem que estava desaparecido desde o dia 1° de março e revelou o local onde havia enterrado o corpo, nas proximidades do bairro Tim Pereira. Em depoimento, o suspeito alegou vingança como motivação do crime. O homem que estava desaparecido, segundo relatos do jovem, cedia a filha para ser abusada sexualmente pelo comerciante. “Vamos dar andamento nas investigações para saber sobre esse suposto abuso”, afirma o delegado.





O comerciante já era investigado pelo crime de pornografia infantil. Mas, até então, não havia denuncias relacionadas ao homem encontrado morto. “Vamos apurar também a participação de outras pessoas na morte deste homem que encontramos ontem. Provavelmente, há participação de outras pessoas. Ele não cometeu este crime sozinho. O da mercearia sim, ele cometeu sozinho”, explica Basílio.





Fotos do corpo com o órgão genital na boca foram tiradas pelo próprio suspeito e compartilhadas nas redes sociais.





O suspeito foi detido cinco horas após matar o comerciante. Além do abuso contra a criança, ele teria violentado a namorada do rapaz. A jovem, de 26 anos, também foi presa pela Polícia Civil suspeita de envolvimento no crime e um adolescente, de 17 anos, apreendido.





(A Voz de Santa Quiteria)