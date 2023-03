Mãe é solta após passar 17h refém em carro; filhos foram soltos antes

Uma mulher de 23 anos ficou 17 horas refém em um carro em Belém. Ela foi solta por volta das 12h (horário de Brasília).





A mulher, identificada por familiares como Ana Júlia, entrou em um carro de aplicativo, por volta das 19h10 de ontem, com os três filhos: crianças de 3, 7 e 8 anos. O veículo foi abordado por um assaltante e o motorista conseguiu fugir, deixando a mulher e as crianças com o suspeito.





Entre as 22h e 23h, as duas crianças, de 7 e 8 anos foram liberadas, mas o homem continuou com a mulher e a menina mais nova. A caçula foi liberada por volta das 9h50 de hoje, após negociações com a polícia, pouco depois da chegada de atiradores de elite no local.





Após 17h, equipe policial, munida de escudos, se aproximou do veículo com um negociador. A vítima foi liberada e o suspeito se rendeu, sendo preso em seguida. O suspeito de 27 anos, identificado como Yan Carlos Barroso, estava armado com duas facas.





Também acompanhou o cerco, o pai do sequestrador, Antônio Carlos Barroso, que afirmou que o filho não tem problemas financeiros, mas tem transtornos psiquiátricos, teria sofrido uma crise e saído de casa, preocupando a família. A avó do sequestrador foi chamada para participar das negociações.





