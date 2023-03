Farmacêutico é preso por lamber nádegas de mulher durante aplicação de injeção

Na quarta-feira (08), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um farmacêutico de 33 anos após ele ter lambido as nádegas de uma mulher, de 21 anos, durante a aplicação de uma injeção anticoncepcional.





Segundo a vítima, ela tem costume de ir até a farmácia tomar injeção anticoncepcional. Porém, de acordo com ela, não conhecia o funcionário preso.





Após entrar na sala e abaixar um pouco a calça, ela afirmou aos policiais que o farmacêutico pediu que ela se virasse para a parede.





Então, o homem teria inserido a seringa no glúteo da vítima e, sem que fosse feita a inserção do medicamento, passado a língua no local. Em seguida, ele retirou a seringa.





Constrangida, a mulher de 21 anos disse que saiu rapidamente da farmácia, sem observar se o medicamento havia sido aplicado corretamente.





Ainda segundo o depoimento à polícia, a mãe da mulher foi até o local e o farmacêutico disse que ela teria abaixado a calça até o joelho.





Para a mãe da vítima, o gerente afirmou que outra funcionária da loja já havia feito reclamações sobre o comportamento do homem.





De acordo com outra mulher, o farmacêutico teria a chamado de “gostosa” e a olharia de “maneira invasiva”, a constrangendo.





Caso seja condenado, o homem pode cumprir pena de 1 a 5 anos de prisão.





(Folha do Estado)