LULA CONSTRANGEU-SE COM INVASÃO DO MST NA BAHIA; "MUITO CEDO"

Presidente Lula (PT), ficou irritado com o momento em que o “Movimento dos Sem-Terra” escolheu para invadir terras e pressionar seu governo a nomear aliados em superintendências do Incra. O presidente ficou, visivelmente, constrangido e classificou a interlocutores como "deslealdade" a atitude do MST.





Lula ainda lembrou que não houve invasões durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), o que tem desgastado sem governo. Em pouco mais de três meses de um governo aliado, o movimento decidiu invadir terras. Pior ainda é o fato de as fazendas invadidas não serem consideradas improdutivas.





A desocupação da Fazenda da Suzano —e previsão de desocupação das demais na Bahia— foi interpretada por integrantes do governo como um gesto de distensionamento por parte do comando do MST em relação ao governo. Não se sabe, porém, se funcionará.





Fonte: Revista Ceará