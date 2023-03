Empresas oferecem carros blindados a Bolsonaro após negativa do Governo Lula de proteção oficial

A reclamação de Bolsonaro sobre a perda de seus carros blindados surtiu efeito, não com o governo Lula, mas com o setor privado. Três empresas do ramo ofereceram gratuitamente veículos blindados ao ex-presidente após a repercussão do caso. A informação foi divulgada por Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação.





A equipe de segurança de Bolsonaro analisará as opções, enquanto Wajngarten argumenta que a proteção é fundamental, já que Bolsonaro foi vítima de um atentado e sofre sequelas até hoje. Ele é mais visado que outros ex-presidentes devido à sua notória política de enfrentamento ao crime organizado e endurecimento das penas.





No entanto, o governo alega que não há previsão legal para a concessão de veículos blindados a ex-presidentes. A Casa Civil afirmou que, conforme a Lei no 7.474, de 8 de maio de 1986, os ex-presidentes têm direito a dois veículos oficiais e seus respectivos motoristas, e nenhum ex-presidente utiliza veículos blindados cedidos pela Presidência da República.





(Hora Brasília)