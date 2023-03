Ex-modelo é assassinada e tem o corpo incendiado

A ex-modelo Aline LaÍs Lopes, de 35 anos, foi assassinada e teve o corpo incendiado após ter caído em uma emboscada em uma casa de shows abandonada em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, neste sábado (25).





De acordo com a Polícia Civil, a vítima era dependente química, e um homem, cuja identidade não foi revelada era responsável pelo fornecimento de drogas em troca de relações sexuais. A esposa dele descobriu o esquema e montou uma emboscada para tirar a vida da ex-modelo.





Aline foi atraída para uma antiga casa de shows, conhecida como Cotia Hall, por uma travesti a pedido da mandante do crime. No local, segundo a polícia, a vítima foi morta por enforcamento com um cadarço ou fio.





Em seguida, um sofá foi jogado sobre a ex-modelo e incendiado. O que restou do corpo ainda foi colocado em um carrinho de supermercado por um homem e abandonado em uma passarela da rodovia Raposo Tavares.





Familiares disseram à polícia que, na época de modelo, Aline convivia com artistas e começou a consumir drogas há cerca de seis anos. Aline deixa um filho de 1 ano e 3 meses.





O caso foi registrado e é investigado pela Delegacia Central de Cotia.