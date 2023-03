Tragédia: canoa com indígenas afunda e deixa 4 desaparecidos no interior do AM

Uma canoa com onze indígenas alagou e afundou, deixando quatro pessoas desaparecidas, na noite desta terça-feira (28), em São Gabriel da Cachoeira. Segundo um líder indígena que ajudou no resgate, o grupo estava alcoolizado no momento do incidente. A embarcação teria ficado sem o motor rabeta e descido o rio até afundar. O acidente aconteceu perto da comunidade Yamado, na zona rural da cidade.





A equipe do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) da região informou que quatro pessoas estão desaparecidas, incluindo um idoso, dois adolescentes e uma criança de dois anos. Os sete sobreviventes foram resgatados pela equipe de Endemias do DSEI Alto Rio Negro e receberam assistência da equipe multiprofissional do CRAS (SEMAS), antes de serem encaminhados para a CASAI.





De acordo com relatos de um líder comunitário da comunidade Yamado, a maioria dos indígenas estava alcoolizada, o que dificultou ainda mais a situação. Um vídeo mostra o desespero dos sobreviventes pelo desaparecimento dos quatro indígenas.





(CM7)