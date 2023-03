Falta de drenagem de águas pluviais causam alagamentos em Sobral

Moradores de vários bairros cobram das autoridades solução para o problema que eles enfrentam há anos.

As últimas chuvas ocorridas em Sobral causaram alagamentos em vários bairros do município. A causa desse problema muitas vezes é o descarte irregular do lixo que se acumula nas ruas e é arrastado pelas águas pluviais obstruindo as bocas de lobo. Outro fator causador dos alagamentos é a falta de uma estrutura de drenagem em muitas ruas da cidade, como é o caso da rua Maria Izabel de Freita, no bairro Sumaré.





O ponto mais crítico é no cruzamento com a rua São Judas Tadeu, onde, de acordo com os moradores, as águas se acumulam, mesmo com chuvas não tão fortes. A reclamação se estende ao sistema de esgotamento sanitário que vaza em alguns pontos piorando a situação das pessoas que têm suas casas invadidas pelas águas pluviais e de esgoto. Além dos alagamentos a população enfrenta o perigo dos insetos e animais peçonhentos e causadores de doenças como baratas, escorpiões, cobras e ratos.





No último sábado (11), o pastor Maciel Oliveira, registrou em vídeo o alagamento de sua rua e publicou nas redes sociais, para chamar atenção das autoridades e enviou o material para o quadro ‘Chama Paraíso’ do Sistema de Comunicação Paraíso. “Eu não quero medir forças com a prefeitura, mas pedir ajuda, porque a gente é cidadão sobralense e que o gestor público venha resolver nossa situação. É uma complicação muito grande porque tenho quatro filhos, então quero da Prefeitura de Sobral uma posição”, disse o pastor.





A comerciante, dona Tereza Maria, que mora na rua Izabel de Freitas, há 18 anos disse que ela e seu companheiro são doentes de diabetes e leucemia. A comerciante tem ferimentos no pé direito e tem que conviver com águas de esgoto e lamas. “Todos os anos passo por esse sofrimento. Com este ferimento no pé não posso ajudar, mas fico na calçada empurrando a água e a gente tem que aguentar a sujeira”, disse dona Tereza Maria.





Outro vídeo publicado nas redes sociais que chamou atenção foi de um alagamento no bairro Renato Parente que mostra um carro que quase foi arrastado pelas águas da chuva que aconteceu no final da manhã dessa segunda-feira (13). O Caso aconteceu nas ruas Rita Leita e rua Francisco Vitor C. LIberato, bem próximo à CE 440 que liga Sobral à Meruoca.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de comunicação da Secretaria da Infraestrutura de Sobral (Seinfra) para falar sobre o assunto, mas não teve resposta até o fechamento desta matéria.





