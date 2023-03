Filho de desembargador suspeito de vender sentenças tinha R$270 mil em casa

A Polícia Federal encontrou R$270 mil em espécie na casa de Ravik Ribeiro, advogado e filho de desembargador do Tribunal Regional da 1ª Região Candido Ribeiro. Os dois são investigados por suspeita de vendas sentenças para traficantes internacionais de drogas.





De acordo com os agentes, o dinheiro estava em um imóvel no Maranhão. Ravik Ribeiro terá que explicar o motivo de manter tanto dinheiro em casa e a origem do valor.









Sobre a operação





A operação Flight Level II, da PF, foi deflagrada nesta terça-feira (14) com autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Agentes cumpriram nove mandados de busca e apreensão em Brasília, sete em Belo Horizonte, e um em São Luís, capital do Maranhão.





Os crimes dos quais pai e filho são suspeitos, em caso de condenação, pode resultar em pena de até 12 anos de prisão.





(Diário do Poder)