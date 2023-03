Grupo criminoso é preso com armas, munições e moto com placa adulterada em Itapipoca

Três homens e uma mulher foram presos na sexta-feira (3) em posse de armas de fogo e uma motocicleta com placa adulterada no Bairro Senharão do município de Itapipoca, região norte do Ceará.





Após receber informações de que duas pessoas estavam armadas na região, as equipes realizaram um cerco policial no endereço apontado e visualizaram indivíduos armados adentrando uma casa ao notar a presença da polícia. Os suspeitos tentaram fugir pelos fundos da casa, mas foram capturados pelos agentes.





Na residência, foram apreendidas duas pistolas e uma arma falsa, 66 munições, uma motocicleta com placa adulterada e seis smartphones. Quatro pessoas na casa foram presas na ação.





O grupo foi apresentado na Delegacia de Itapipoca onde foi feito autuação do grupo por porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.





(G1/CE)