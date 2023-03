Ciro Nogueira diz que "Brasil vai acabar indo para onde o PT só olha: para trás"

Ex-ministro de Bolsonaro critica ataques de Lula ao ex-presidente.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) tem reagido contra acusações do Partido dos Trabalhadores (PT) contra seu ex-chefe e ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que vem sendo culpado pelos tropeços iniciais do governo de Lula. Neste domingo (5), o ex-ministro da Casa Civil concluiu que “O Brasil vai acabar indo para onde o PT só olha: para trás”.





Ciro defendeu que Bolsonaro é injustamente acusado de ser desonesto, no caso em que a Receita apreendeu joias com diamante estimadas em R$ 16,5 milhões, presenteadas pela Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.





O ex-ministro de Bolsonaro vem criticando iniciativas de Lula como a reoneração dos combustíveis, com aumento de impostos sobre exportação do petróleo cru. E considerou que, após festas, discursos e carnaval, o mês de março fez o governo do PT “bater com a cara na realidade”, ao aconselhar que não adianta culpar, mas resolver.





“O PT não ataca os outros: se olha no espelho! Acusa a honra de um líder honesto, usa o Alvorada para denegrir o governo anterior, culpa os outros pelo déficit que cria. O PT só ataca o passado, ao invés de atacar o presente e o futuro”, concluiu Ciro Nogueira.

E o Brasil vai acabar indo para onde o PT só olha: para trás. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) March 5, 2023