Amiga de vereadora afirmou à polícia que Yanny não aguentava mais pagar as contas de Rickson

Nas redes sociais, Rickson Pinto, 27, apresentava-se como atleta de vaquejada. Porém, as contas do casal seriam pagas apenas por Yanny Brena, 26. Foi o que afirmou à polícia uma amiga da vereadora.





Também médica e próxima a Yanny desde o tempo do colégio, a testemunha afirmou que conversou com a vítima há duas semanas e que a vereadora disse que estava cansada de arcar só com todas as despesas.





Além de vereadora e presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny era médica e fazia plantões. A amiga, inclusive, disse que conversou com a vereadora pela última vez na quarta-feira (1º). A parlamentar teria pedido para trocar o plantão na quinta-feira. A testemunha não soube dizer o motivo.





Os corpos de Yanny e Rickson foram encontrados na manhã da última sexta-feira (3), na casa da vereadora no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. A principal linha de investigação da Polícia é que Rickson cometeu feminicídio e se matou em seguida.





A investigação policial já está avançada e deve ser concluída nos próximos dias. Somente na última sexta (3), dia que os corpos foram encontrados, 16 pessoas foram ouvidas pelos investigadores, que aguardam os resultados dos exames periciais - como o laudo cadavérico e o exame toxicológico.









VEREADORA TERIA TERMINADO RELACIONAMENTO





Fontes ligadas a Yanny e a investigação do caso confirmaram à reportagem do Sistema Verdes Mares que a jovem de 26 anos estaria insatisfeita e teria decidido encerrar o relacionamento, no último domingo (26).





Rickson estaria em Fortaleza e teria voltado a Juazeiro do Norte, para falar com Yanny, na última quarta-feira (1º). Ele tinha a chave da residência. O casal estava junto desde 2020.





EMPRESÁRIO TERIA PEDIDO ARMA EMPRESTADA A AMIGO





Rickson Pinto teria pedido uma arma de fogo emprestada a um amigo, dias antes do casal ser encontrado morto. A reportagem do Diário do Nordeste apurou, com fontes da Polícia, que o amigo do empresário, um policial, não aceitou emprestar o armamento. Nenhuma arma de fogo foi encontrada no imóvel onde o casal morreu. A investigação também trabalha com a informação que Rickson tinha tentado comprar uma arma.





