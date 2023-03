Guimê e Sapato são expulsos do BBB após acusações de assédio

O lutador de MMA Antônio Cara de Sapato e o cantor MC Guimê foram expulsos do programa BBB 23, da TV Globo, na noite desta quinta-feira (16) após acusações de assédio à mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para um período de intercâmbio nesta semana. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.





Na edição desta quinta, o programa exibiu a cena na qual MC Guimê passa a mão nas costas e no bumbum da mexicana, que repele o gesto. Depois, as imagens mostram o lutador Cara de Sapato beijando a participante, que não retribui e dá leves tapas nas costelas dele. Dania disse à produção que não se sentiu incomodada pela situação e que encarou o beijo do atleta como “normal”.





Apesar disso, Tadeu Schmidt afirmou que Guimê e Sapato “passaram do ponto” e contrariaram as regras do programa e por isso estavam eliminados. O apresentador comunicou a decisão aos participantes.





– Mas, a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos do que vimos ontem, Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB – informou o apresentador.





O MOTIVO DA EXPULSÃO





Na quarta-feira (15), Guimê, o líder da semana, ganhou uma festa dedicada a ele no BBB 23. O momento foi marcado por declarações e reconciliação, mas algumas atitudes do cantor e de Cara de Sapato que envolveram Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos que está passando uma temporada no programa, foram condenadas nas redes sociais.





Na manhã desta quinta, os nomes dos participantes, de Lexa, mulher do MC, e a palavra “assédio” estiveram entre os assuntos mais comentados do Twitter. Na casa, Bruna Griphao alertou Guimê e alguns usuários nas redes passaram a pedir pela expulsão dos participantes.





POLÍCIA ABRE INQUÉRITO





Diante do caso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito na tarde desta quinta para investigar a possível prática de importunação sexual dentro da casa. A decisão da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá foi motivada pelas imagens do programa.





*Com informações AE