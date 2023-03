Mulher suspeita de matar a mãe e filha é presa em Belo Horizonte

A polícia de Belo Horizonte prendeu Amanda Christina Souza Pinto, de 34 anos, suspeita de matar a mãe, de 67, e a filha, de 10, em um apartamento no bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (16).





A informação da prisão foi divulgada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp).





De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão foi ratificada “diante dos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, além das oitivas de policiais que estavam no local”.





A mulher foi presa em flagrante por homicídio qualificado.









O crime





A idosa, Maria do Rosário de Fátima Pinto, e a criança, Agatha Alves Pinto, avó e neta, foram encontradas mortas dentro do apartamento onde viviam, no bairro Piratininga, na tarde da última quarta-feira (15). A suspeita, Amanda Christina Souza Pinto, foi socorrida inconsciente.





De acordo com o boletim de ocorrência, Amanda disse aos policiais que enforcou e matou a mãe na última segunda-feira (13) e tentou assassinar a filha de diferentes formas. Na terça-feira (14), estrangulou a menina. Depois, provocou um vazamento de gás para tentar se matar. O síndico do prédio sentiu o cheiro do gás e acionou o Corpo de Bombeiros.





*Com informações do G1*