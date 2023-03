Helicóptero da Ciopaer pousa devido forte chuva em Santa Quitéria e Samu faz transferência de recém-nascido

Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) pousou na tarde deste sábado (04/03) no estádio Gigante da Boa Vida, em Santa Quitéria.





A aeronave vinha da cidade de Tianguá e transportava um recém-nascido com aproximadamente 21 horas de vida. O pouso, por volta das 17h, foi necessário devido as condições meteorológicas, chovendo bem na cidade no momento.





A ação contou com o suporte primordial do SAMU de Santa Quitéria, que deu continuidade na transferência, levando o bebê para o Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza.





O paciente estava intubado, porém mantendo os parâmetros estáveis, conforme a equipe médica que atendeu a ocorrência.





(A Voz Sta. Quitéria)