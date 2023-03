Se eleito, Trump promete acabar com guerra na Ucrânia em 24 horas

Ex-presidente prometeu ainda parar de desperdiçar o dinheiro do contribuinte dos EUA em guerras estrangeiras “estúpidas”.





O presidente Joe Biden está levando os Estados Unidos “ao esquecimento”, disse Donald Trump na Conferência de Ação Política Conservadora em Maryland, nos Estados Unidos, neste sábado (5), prometendo parar de desperdiçar o dinheiro do contribuinte dos EUA em guerras estrangeiras “estúpidas” enquanto reúne apoio para um possível retorno político em 2024 .





“Fui o único presidente em décadas que não teve uma guerra”, disse Trump em seu discurso de quase duas horas no encontro conservador anual no Gaylord National Resort, afirmando que se ele estivesse no cargo agora, “a Ucrânia estivessem prosperando, não haveria pessoas mortas, nem cidades destruídas que nunca poderiam ser reconstruídas.”





No mês passado, Trump prometeu ligar para Moscou e Kiev, se reeleito, insistindo que sabe exatamente o que dizer ao presidente russo, Vladimir Putin, e ao líder ucraniano, Vladimir Zelensky, para interromper o conflito.





“Eu sei o que dizer”, reiterou no sábado. “Antes de chegar ao Salão Oval, terei terminado a desastrosa guerra entre a Rússia e a Ucrânia… Vou resolver o problema e resolvê-lo rapidamente e não demorarei mais do que um dia.”





Ao mesmo tempo, Trump criticou Biden por desperdiçar bilhões de dólares dos contribuintes americanos, em vez de forçar os aliados europeus de Washington a financiar Kiev.





“A OTAN está colocando dólar por dólar conosco?” ele disse. “Nós colocamos $ 140 bilhões e eles colocaram apenas uma pequena fração disso. E você sabe, todos nós queremos ver o sucesso, mas é muito mais importante para eles do que para nós por causa desse local.





“Nunca voltaremos a um partido que quer dar dinheiro ilimitado para travar guerras estrangeiras que são guerras sem fim, que são estúpidas”, proclamou Trump.





Trump alertou os americanos que eles estão enfrentando o “momento mais perigoso da história de nosso país, e Joe Biden está nos levando ao esquecimento”, alegando que o mundo logo mergulhará na Terceira Guerra Mundial, a menos que “algo não aconteça rápido”.





“Sou o único candidato que pode fazer esta promessa: evitarei a terceira guerra mundial”, disse ele.





Nos últimos meses, Trump pediu repetidamente que os EUA liderem o caminho na negociação de um acordo de paz na Ucrânia, enquanto criticava a maneira como o presidente Biden lidou com o conflito. Ele também condenou a promessa dos EUA de enviar tanques M1 Abrams para a Ucrânia, dizendo que a medida poderia provocar uma guerra nuclear – já que Moscou continua a insistir que os carregamentos de armas fazem do Ocidente uma parte direta nas hostilidades.





(Gazeta Brasil)