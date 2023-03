GAROTA DE 29 ANOS MORRE NO CARIRI AO CAIR DE MOTO EM FARIAS BRITO

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na tarde deste sábado na zona rural de Farias Brito na região do Cariri. Por volta das 16 horas a jovem Monalisa Ramos, de 29 anos, pilotava uma motocicleta quando caiu do veículo e morreu ao dar entrada no Hospital de Farias Brito para onde foi socorrida pelo SAMU. O acidente aconteceu na Vila Umari mais precisamente na estrada que liga àquela localidade ao Distrito de Quincuncá.





Numa curva perto da Escola Antão Pereira e Silva, ela perdeu o equilíbrio da moto e caiu quando trafegava sozinha no veículo. Monalisa terminou socorrida às pressas, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu pouco tempo depois no hospital deixando três filhos menores. O corpo dela foi recolhido pelo rabecão a fim de ser necropsiado neste domingo na Perícia Forense de Juazeiro do Norte.





Por Demontier Tenório / Portal Miséria