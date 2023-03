LADRÃO ARMADO ROUBA MOTO NO BAIRRO CAMPO DOS VELHOS, EM SOBRAL

O roubo aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 3, por volta das 7h, na Rua Dr. Carlos Rolim, bairro Campo dos Velhos.





Uma mulher transitava em sua moto, quando foi abordada e roubada por um homem a pé e armado de revólver. O assaltante subtraiu uma Honda Biz preta de placa ORW-3997. O marginal fugiu em rumo ignorado.





A Polícia Civil está investigando o roubo.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos .